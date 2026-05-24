İnegöl’de gerçekleştirilen münazarada gençler, işsizlik konusu üzerine fikirlerini ve çözüm önerilerini dile getirdi. Program boyunca farklı görüşler karşılıklı olarak tartışılırken, organizasyonun gençlerin kişisel gelişimine, hitabet becerilerine ve takım çalışmasına katkı sağladığı ifade edildi.

Düzenlenen münazarada jüri heyetinde İnegöl Belediye Meclis Üyeleri Fatih Mücahid Berber ile Özgür Öztürk ve Saadet Partisi Eğitim Başkanı Ahmet Ceyhan görev aldı. Program sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fatih Mücahid Berber, gençleri tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: “Gençler iş mi beğenmiyor yoksa gerçekten işsizlik mi var? Bu iki soruya cevap aranan Gençlik Kollarımızın düzenlediği münazarada jüri heyetinde görev aldık. Gençlerimizi tebrik ediyorum. Böyle tabloları özlemişiz. Kişisel gelişim ve takım çalışmasını geliştiren seviyeli ve heyecanlı bir program oldu.”

2026 yılını “Gençlik Yılı” ilan eden Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları’nın saha çalışmalarının yanı sıra gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak organizasyonlara da ağırlık verdiği belirtildi.

Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Demiralp yaptığı değerlendirmede ise gençlere yalnızca seçim dönemlerinde hatırlanan bir kitle olarak bakmadıklarını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu: “Biz gençleri sadece oy alınabilecek bir kitle olarak görmüyoruz. Bize oy versin ya da vermesin; ülkesine, memleketine ve kendi geleceğine katkı sunabilecek donanıma ulaşabilmesi için gençlere zemin oluşturmayı hedefliyoruz. Çünkü inanıyoruz ki siyasetle ilgilenmeyen gençlere, gençlerle ilgilenmeyen siyasetçiler yön verir. Bu bilinçle gençlerimizi düşünmeye, konuşmaya ve fikir üretmeye teşvik ediyoruz. Münazara gibi programlarla gençlerimiz; tartışma ahlakını, farklı fikirlere saygıyı ve kendi düşüncelerini doğru şekilde ifade edebilmeyi tecrübeli isimlerin rehberliğinde deneyimleme fırsatı buluyor. Gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimine katkı sağlayan bu tür programları artırarak sürdürmeye devam edeceğiz.”

Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları’nın önümüzdeki süreçte benzer program ve etkinlikleri sürdürmesinin planlandığı öğrenildi.