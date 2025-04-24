Antalya merkezli 13 ilde 450 bin GSM hattı üzerinden vatandaşları 1,2 milyar lira dolandıran 139 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Antalya merkezli 13 ilde “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik eş zamanlı başarılı bir operasyona daha imza attı.

Bu sabah düzenlenen operasyonlarda; 450 bin GSM hattı üzerinden vatandaşları 1,2 milyar lira dolandıran 139 şüpheli yakalandı.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1915314990820610278

Bakan Yerlikaya, 450 Bin adet GSM hattının, 22 çatı örgüt mensubu tarafından dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığının tespit edilmesi üzerine Antalya merkezli İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Aydın ve Kayseri'de operasyonlar düzenlendiğini, konuyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile 8 aydır devam eden ortak çalışmalar olduğunu ve mağdur vatandaşların yaklaşık 1.2 Milyar TL zarara uğratıldığı tespit edildiğini açıkladı.

Söz konusu şüphelilerin sahte E-Devlet bağlantı linki üzerinden yardım başvurusu alıp vatandaşlarımızı arayarak, kart bilgilerini temin edip, mağdurların hesaplarından para transferi gerçekleştirdikleri, “Ceza Soruşturmanızın Son Günüdür” şeklinde mesaj atıp, korku ve panik yaratarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve Sosyal medyada "sahte kart aidatı iadesi ve araç çekilişi" bağlantılarıyla mobil bankacılık bilgilerini ele geçirmek gibi yöntemlerle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, GSM hattı, tablet, bilgisayar ile yazılım ve ağ donanımları ele geçirildiğini, şüphelilere ait iki şirkete ve bu şirketlerin tüm mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı.

Siber suçlara karşı en güçlü kalkanın farkındalık olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin. Biz gereğini yapalım" çağrısında bulundu.