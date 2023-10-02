6 Şubat’ta yaşanan ve binlerce insanımızın canına mal olan Kahramanmaraş'taki depremleri üç gün öncesinden bilen 'Deprem Kahini' lakaplı Avustralyalı gökbilimci yeni bir tahminde bulundu. 48 saat içinde yeni deprem beklediği söyleyen Frank Hoogerbeets, son olarak o ülke için tahminlerde bulundu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen iki büyük depremi günler öncesinden tahmin eden 'Deprem Kahini' olarak anılan Frank Hoogerbeets, deprem tahminlerinde bulundu. Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets, sık sık televizyon programlarına çıkarak yaptığı hesaplamaları aktardı.

EN AKTİF FAYDA TAHMİNLER

Gezegen geometrisindeki hassas kümelenmenin yeryüzünde çok büyük bir sismik aktiviteye yol açacağını savunan Hoogerbeets, mega deprem için Kamçatka Yarımadası ve Kuril Adaları'nda sık sık deprem beklediğini ifade ediyor. Sosyal medyada birçok takipçisi olan Hoogerbeets, özel bir yazılım geliştirdiğini ve araştırmalarını bu yazılım üzerinden yaptığını öne sürdü.

48 SAAT SÜRE VERDİ

Hoogerbeets, son olarak Pakistan için tahminlerde bulundu. 230 milyon nüfuslu ülkede iki gün içinde yıkıcı bir deprem beklediğini belirten Frank Hoogerbeets, bu tahminini deniz seviyesi ve atmosferdeki elektrik akımlarının artışa geçtiğini gözlemlediği için paylaştığını bildirdi. Pakistan Meteoroloji Dairesi, iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı.