48. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde Çanakkaleli 8 seramik sanatçısının eserlerinden oluşan “Miras” adlı seramik sergisi açıldı.

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisindeki “Miras” adlı seramik sergisinin açılışına, Vali İlhami Aktaş, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, İl müdürleri, ÇOMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Boz, akademisyenler, turizmciler ve vatandaşlar katıldı. Açılışın ardından, Çanakkale kentinin, önemli kültürel aktarımlarını anlatan Çanakkaleli 8 seramik sanatçısının eserlerinden oluşan “Miras” sergisini gezen Vali İlhami Aktaş’a İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez ve serginin küratörlüğünü yapan Yeliz Saydan tarafından bilgi verildi. Vali İlhami Aktaş, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür edip, çalışmalarında başarılar diledi. Sergi alanın gezilmesinin ardından “Miras” adlı seramik sergisi açılış programı verilen kokteyl ile son buldu.