İnegöl Belediyesi’nin Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlediği 6. Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri başladı. 2 gün açık kalacak olan, 11 ve 12. Sınıf öğrencilerine yol gösterecek etkinlikte 21 üniversite ile 12 meslek standı yer alıyor.

Gençlerin hayatına yön verecek üniversite ve meslek tercihi konusunda en doğru kararları verebilmeleri, doğru seçimleri yapabilmeleri adına 5 yıldır geleneksel olarak gerçekleştirilen organizasyon, bu yıl 6’ncı kez kapılarını öğrencilere açtı. Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan İnegöl Belediye Spor Salonunda düzenlenen 6. Üniversite ve Meslek Tanıtım Günlerinde bu yıl 21 üniversite ve 12 meslek standı olmak üzere toplam 33 stant yer alıyor.

Öğrencilerin geleceğe dair sağlıklı bir şekilde yol almalarını, meslek ve üniversite tercihlerini yapabilmeleri adına katkı vermek istediklerini belirten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Daha önce de kültür sanat etkinlikleri, teknoloji fuarları, gençlik konserleri, kitap fuarları, teknofest gezileri, proje ekipleri, sosyalleşme adına ve hobilerini yapabilmeleri adına pek çok işler yaptık. Halk dansları topluluğumuz, yüzme havuzumuz, nöbetçi kitaphaneler, spor imkanları, akademik destekler, eğitim yardımları, staj destekleri, Kariyer ve İstihdam Merkezi oluşturarak çeşitli destek ve faaliyetler gibi pek çok konuda gençlerimize destek olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak 6. Üniversite ve Meslek Tanıtım Günlerinin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra hem protokol üyeleri hem öğrenciler salona girerek stantları ziyaret edip üniversiteler ve mesleklerle ilgili bilgiler aldı.