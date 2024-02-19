Bilecik’te ekipler, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 480 vatandaşa ulaştı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, Bozüyük ilçe meydanında gerçekleştirilen ‘Narkonokta’ faaliyetinde 480 vatandaşa ulaşıldı.

Ekipler, vatandaşlara ‘Uyuma’ uygulaması ve ‘narkotikpolisianne.com’ web sitesi hakkında bilgi aktararak broşür dağıtımı gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler vatandaşları, güçlü bir toplum için bilinçlenmeye ve uyuşturucuya karşı birlikte mücadeleye etmeye davet etti.