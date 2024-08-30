Pendik Belediyesinin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği "Pendik Kahve Festivali" Pendik Sahil Meydanı’nda kahve severlere kapılarını açtı. Workshop, söyleşiler, canlı müzikler, 360 Derece Video Booth, Kahve Hediye Çarkı ve karikatürist eğlence köşelerinin yer aldığı, akşamları da ünlü sanatçıların sahneye çıktığı festival 3 gün sürecek.

Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen Pendik Kahve Festivali, 30-31 Ağustos - 1 Eylül 2024 tarihleri arasında, Pendik Sahil Meydanı’nda kahve severlerle buluşuyor. Festival, birbirinden farklı ve en özel kahve çeşitlerini, kahvelere dair birçok içeriği ve kahvenin yanında festivale özel etkinlikleri misafirleriyle bir araya getiriyor. Lezzetin ve eğlencenin bir araya geldiği festivalde tadım testleri, workshop, söyleşiler, canlı müzikler, 360 Derece Video Booth, Kahve Hediye Çarkı ve Karikatürist eğlence köşeleri de festivalde yer alıyor.

Festival, 15 Pendikli firma ve İstanbul’un çeşitli ilçelerinden 16 katılımcı, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Elazığ ve Pendik’te ikamet eden Brezilyalı baristanın da olduğu 42 katılımcının buluşması ile gerçekleşiyor. Ayrıca festival kapsamında akşamları düzenlenen konserlerde Murat Kekilli, Tuğçe Kandemir ve Oğuzhan Koç müzik severlerle buluşacak.

Festivalin açılışına Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Yıldız ile Başkan Ahmet Cin kahve stantlarını gezerek satıcılarla ve vatandaşlarla sohbet etti.

Ürettikleri kahve reçeli ürünü ile festivalde yer alan Belkıs Tetik, “Biz kahve reçeli yapıyoruz. Kahve reçeliyle sütü karıştırınca ister soğuk kahve ister sıcak kahve elde edebiliyorsunuz. Biz burada gelen misafirlerimize bunlardan tattırıyoruz. Kahve reçeli olarak da satışını yapıyoruz” dedi.

Kahveli baklava ve kahveli kurabiye ürünlerini festivalde ziyaretçilerin tadımına sunan Hilal Yurduseven, “Pendik Belediyesinin düzenlediği bu etkinliğe üçüncü kez katılmaktayız. Bu yıl festivale özel olarak, kendi kavurduğumuz kahve çekirdeklerinden Türk kahveli baklava ürünümüzü Antepli özel ustamız yaptı. Tadım için herkesi buraya bekleriz” şeklinde konuştu.

Ömür Arslan, “Kahve arabasında espresso bazlı ürünler çıkarıyoruz. İlginç bir özelliğimiz var, gittiğimiz festivallerde bize yatacak yer sormalarına gerek kalmıyor. Çünkü arabanın terasında çadırımızı kuruyoruz ve orada konaklama yapıyoruz. Hem evimiz hem işimiz” diye konuştu.

Başkan Ahmet Cin, “Kahvenin bizim toplumumuzda çok önemli bir yeri var. Bunu gelecek nesillere aktarmak için bir çalışma organize edelim istedik, 4 yıl önce bu festivali başlattık. Şimdi de dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Yurt dışından ve yurt içinden birçok kahve üreticisinin ve satıcısının yer aldığı bir festival. İstanbulluları kahve tatmaya bekliyoruz. Akşamları da konserlerimiz olacak” dedi.