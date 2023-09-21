AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Giresun İl Başkanlığı'nda düzenlenen 'Şehir Buluşmaları' toplantısında konuştu. Dağ, yaklaşan yerel seçimlere yönelik mesajlar vererek, "Önümüzde kongre var. Bizim kongre süreciyle birlikte inşallah yerel seçimlere start vermiş olacağız. Ana mottomuz bu kongrede 'Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri' olacak. Seçim kampanyası boyunca 'Türkiye Yüzyılı başlıyor' sloganını kullanmıştık ve milletimiz bu vizyonumuza inandı ve güvendi. Ancak bazıları sürekli olarak AK Parti'ye son vereceklerini iddia etti, ancak AK Parti her zaman taze ve ileriye dönük bir bakış açısına sahiptir. Kongrede yerel seçimlere start verip, yerel seçimler için tam gaz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Dağ, ana muhalefet partisi CHP'ye eleştirilerde bulunarak, "Biz demokratik bir rekabet içinde bu ülkede hizmet ediyoruz. Ancak muhalefetin durumuna bakıyoruz ve CHP'nin her kongresinin koltuk kavgasıyla geçtiğini görüyoruz. Bu ülkeye kazandıramadığımız tek şey, yerli, milli ve güçlü bir muhalefetin eksikliği." şeklinde konuştu.

Ayrıca, 29 Ekim'de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceği konusundaki soruya da yanıt veren Dağ, "Bu konuda bir tarih vermek benim yetkim dahilinde değil. Ancak ilgili bakanlıklar bu konuyu detaylı bir şekilde ele alıyorlar. Emeklilerin taleplerini ve bütçe durumunu göz önünde bulundurarak en doğru kararı vereceklerdir ve kamuoyuna duyuracaklardır." ifadelerini kullandı.