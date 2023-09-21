Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı; 2 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Aydın A.(28) Yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü ve yanındaki Murat P.(32) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İbrahim Uslu