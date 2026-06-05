Kapalıçarşı verilerine göre gram altın alış fiyatı 6 bin 535 lira 96 kuruş, satış fiyatı ise 6 bin 628 lira 60 kuruş seviyesinde işlem görüyor.

22 ayar altının alış fiyatı 5 bin 976 lira 01 kuruş, satış fiyatı 6 bin 259 lira olarak kaydedildi. 14 ayar altında ise alış fiyatı 3 bin 588 lira 78 kuruş, satış fiyatı 4 bin 796 lira 60 kuruş seviyesinde yer aldı.

Çeyrek altın alış fiyatı 10 bin 709 lira, satış fiyatı ise 10 bin 812 lira oldu. Eski çeyrek altın 10 bin 617 liradan alınırken, 10 bin 726 liradan satılıyor.

Yarım altında alış fiyatı 21 bin 430 lira, satış fiyatı 21 bin 605 lira olarak açıklandı. Tam altın ise 42 bin 723 liradan alınırken, satış fiyatı 43 bin 103 lira seviyesinde işlem görüyor.