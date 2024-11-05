Gram altın 3088,50 TL alış ve 3127,35 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Ons altın, hafif bir düşüşle 2735,50 dolar alış ve 2735,80 dolar satış fiyatında, yüzde 0,04 oranında değer kaybetti.

Altın fiyatlarındaki diğer değerler ise şu şekilde:

22 ayar altın, 2823,22 TL alış ve 2977,69 TL satış fiyatıyla işlem görmekte olup yüzde 0,11 oranında düşüş yaşadı.

14 ayar altın 1678,62 TL alış, 2527,13 TL satış fiyatına sahip ve yüzde 0,09 düşüş kaydedildi.

Çeyrek altın ise 5057 TL alış ve 5104 TL satış fiyatıyla yüzde 0,12'lik düşüş yaşadı.

Yarım altın, 10090 TL alış ve 10202 TL satış fiyatıyla yüzde 0,11 geriledi.

Tam altın ise 20180 TL alış ve 20332 TL satış fiyatıyla yüzde 0,11 düşüş gösterdi.