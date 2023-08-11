Bursa-Ankara karayolu üzeri Özdilek köprülü kavşağı mevkiinde tır ile çarpışan 5 kişilik aile ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’dan Ankara istikametine seyir halinde olan 34 FTY 862 plakalı otomobile iddiaya göre arkasında seyir halinde olan 45 AJD 313 plakalı tır çarptı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobili, tır önüne alarak yaklaşık 10 metre sürükledi. Kazada sürücüler ile araçta bulunan 4 kişi şans eseri yara almadı. Kaza nedeniyle Bursa-Ankara karayolunun Ankara istikameti yol trafiğine kapanırken araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza sonucu her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Seher Yaşa