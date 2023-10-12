Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kadın ve 4 öğrencinin hayatını kaybettiği, 17 öğrencinin yaralandığı servis kazasıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin raporu okundu. Rapor, tutuklu sürücünün asli derecede kusurlu olduğunu belirtirken, aracın bakım ve onarımının yetersizliğinden sorumlu kişilerin ve emniyet kemeri olmayan otobüsün öğrenci servisi olarak kullanılmasına izin veren kişilerin kusurlu olduğunu vurguladı.

Kaza, Yavuz Selim Mahallesi Fikri Altıok Caddesi'nde 9 Kasım 2021'de meydana gelmişti. Emlak Konutları Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, Mehmet Ö. tarafından idare ediliyordu. Midibüs önce bir yayaya çarpıp takla atmış ve dere yatağına uçmuştu. Kazada Birsen Giriş isimli yayayla birlikte öğrencilerden Mert Efe Akıllı (14), Rabia Üst (14), Esma Nur Avcı (13) ve Ege Yılmaz (15) yaşamını yitirmişti.

Sürücü Mehmet Ö., tedavisinin ardından mahkemece "taksirle birden fazla kişinin ölüme ve yaralanmasına sebep olma" suçundan tutuklanmıştı. Ancak sürücünün öğrenci servisi kullanabilmesi için gerekli belgelere sahip olmadığı ortaya çıkmıştı. Sürücünün kanında ise uyuşturucu maddelere rastlanmıştı. Mahkeme heyeti, sürücü Mehmet Ö.'nün uyarıcı madde etkisi altında araç kullanamayacağına karar vermişti.

Davanın sanıkları arasında sürücü Mehmet Ö., araç sahipleri İ.A. ve C.A., okul servis firması sahipleri C.Ö. ve H.Ö., servis sorumlusu S.D. ve okul müdürü Z.A.Y. yer alıyor.

Mahkemede okunan Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporu, sanık Mehmet Ö.'nün asli derecede kusurlu olduğunu, aracın bakım ve onarımının yetersizliğinden sorumlu kişilerin de kusurlu olduğunu ve emniyet kemeri olmayan otobüsün öğrenci servisi olarak kullanılmasına izin veren kişilerin kusurlu olduğunu belirtti. Rapor ayrıca, yaya Birsen Giriş'in kendi ölümü üzerinde tali derecede kusurlu olduğunu ifade etti.

"Emniyet kemeri olmayan bir otobüs kaza raporunda kritik bir nokta olarak belirlendi."

Kazayla ilgili rapor, emniyet kemeri eksikliğinin kazanın nedenleri arasında olduğunu açıkça ifade etti. Ayrıca, bu eksikliğin yanı sıra otobüsün öğrenci servisi olarak kullanılmasına izin veren ve denetim görevini yerine getirmeyen kişilerin 'tali kusurlu' olduğunu belirtti." Müşteki avukatları, tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istediler ve şikayetlerinin devam ettiğini dile getirdiler." Araç sahiplerinin avukatı, son ATK raporunu kabul etmeyerek, Ceza Hukuku ve Borçlar Hukuku'ndaki kusurun farklı olduğunu vurguladı ve yeni bir raporun üniversitedeki öğretim görevlilerinden alınmasını talep etti. Servis firması sahiplerinin avukatı, müvekkillerin yalnızca 4. maddeye dayalı olarak kusurlu kabul edilmesi gerektiğini savundu ve aracın bakımı, onarım ve gözetiminden sorumlu olmadıklarını belirtti. Tutuklu sanığın avukatı, müvekkilin itirazlarının ATK raporunda göz ardı edildiğini iddia ederek, uyuşturucu etkisi altında olmadığını ve olayın dik bir yokuşta meydana geldiğini, bu nedenle refleksle direksiyonu çevirdiğini savundu.

Mahkeme heyeti, servis aracının denetiminden sorumlu kişilerin tespit edilmesi amacıyla Kocaeli Valiliği'ne bir yazı gönderme ve sonrasında gerekirse suç duyurusunda bulunma kararı almıştır. Mehmet Ö.'nün tutukluluğu devam etmiş ve duruşma ertelenmiştir.

Duruşma sonrasında açıklamalarda bulunan müşteki avukatı Asım Çeker, bu ciddi kaza ile ilgili en baştan savundukları noktanın, kamuya ait kurumlarda görevli olan denetimden sorumlu kişilerin soruşturulması ve kusurlu olanların yargılanması olduğunu belirtti. Adli Tıp raporunun ardından mahkeme, denetimden sorumlu kişilerin kim olduğunun tespit edilmesi ve isimlerinin belirlenmesi için Kocaeli Valiliği'ne bir yazı yazılmasına karar verdi. Çeker, bu sürecin başarılı bir şekilde sonuçlanmasını umut etti.

Mağdur avukatlarından Arda Yamanlar, mahkemenin taleplerine olumlu yanıt verdiğini ve Kocaeli Valiliği'ne yazı yazılmasına karar verildiğini söyledi. Yamanlar, sorumlu kişilerin isimleri belirlendikten sonra mahkemenin bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunma niyeti göstermesini umduklarını ifade etti. Bu aşamadan memnuniyet duyduklarını ve ilerleyen süreçte sorumlu kişilerin tespit edilip cezalandırılmasını talep ettiklerini vurguladı.

Kazada hayatını kaybeden öğrenci Mert Akıllı'nın babası Güven Akıllı, başka ailelerin aynı acıyı yaşamamasını umut ettiklerini belirtti. Mahkemenin, sorumlu kişilerin ifade vermesi gereken önemli bir aşamayı başardığını ve bu sayede benzer kazaların önlenebileceğine inandıklarını ifade etti.