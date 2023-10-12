Kocaeli'de, hiç tanımadığı bir kişiyi sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldüren sanık, mahkemede ilginç bir savunma yaptı. Sanık, maktulu tanımadığını ve olay gününü bir oyun içinde gibi hatırladığını söyledi. Olay, 17 Mayıs 2022'de Mehmet Ali Paşa Mahallesi Dalgıç Sokak'ta meydana geldi. Turhan Kuzu (52), hiç tanımadığı Turgut Ş. tarafından sokak ortasında sebepsiz şekilde bıçaklandı. Kuzu ağır yaralanırken Turgut Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak Kuzu, olaydan yaklaşık 3 ay sonra hastanede hayatını kaybetti.

Sanık, mahkemede ilginç bir savunma yaparak, maktulu tanımadığını ve olay gününü bir oyun içinde gibi hatırladığını belirtti. Sanık Turgut Ş., "Maktulü tanımıyordum. Olay günü kendimi oyun içerisinde hatırlıyorum. Maktulu insan olarak değil, siyah bir şey olarak dördüm. Neyle karşılaştığımın farkında değildim. O gün çevremdeki herkesin oyun içinde olduğunu düşünüyordum, gerçek dünyada değildim" şeklinde ifade verdi.

Mahkeme duruşmasına, maktulün, ruh ve beden bakımından kendini savunabilecek durumda olup olmadığına ilişkin bir belgenin sunulduğu görüldü. Ancak maktulün eşi, verilen raporu kabul etmeyerek eşinin hastalıklı olduğunu ve kendini savunamayacak bir durumda olduğunu iddia etti.

Müşteki avukatı da, maktulün durumunu göz önünde bulundurarak sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanmasını istedi. Ayrıca, maktulün kendini savunabilecek durumda olup olmadığının tespiti için yeni bir rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için yeni bir rapor istemeye ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.