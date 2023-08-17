İnegöl Belediyesi, Bursa Karagöz Derneği ile birlikte Geleneksel Tiyatro Günleri etkinlikleri kapsamında kırsal mahallelere misafir oluyor. Etkinlikler 5 gün boyunca sürecek. Etkinliğin ilki Kulaca Mahallesinde gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde yaz akşamlarını kültür sanatla süslüyor. Bursa Karagöz Derneği iş birliğinde 5 akşam 5 farklı kırsal mahallede düzenlenecek İnegöl Belediyesi Geleneksel Tiyatro Günleri kapsamında; Meddah, Orta Oyunu ve Karagöz gösterileriyle 7’den 77’ye her yaştan bireyin ilgiyle takip edeceği tiyatro günlerinin startı Çarşamba akşamı Kulaca Mahallesinden verildi.

KULACALI ÇOCUKLAR UNUTULMAZ BİR GECE YAŞADI

İnegöl Belediyesi ile Bursa Karagöz Derneği iş birliğinde her akşam farklı bir kırsal mahalleye konuk olacak ekip, meddah, orta oyunu ve Karagöz ile Kulaca’da ilgiyle karşılandı. Özellikle çocukların kahkahalarla izlediği gösteri, Kulaca Mahallesi sakinlerinden tam not aldı. Gösteri boyunca çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

HER AKŞAM FARKLI BİR MAHALLEDE

Geleneksel Tiyatro Günleri etkinlikleri; 17 Ağustos Perşembe akşamı 20.30’da Çeltikçi Mahallesi Çeltikçi İlkokulunda, 18 Ağustos Cuma 20.30’da Ortaköy Mahallesi Süleyman Ezim İlkokulunda, 19 Ağustos Cumartesi 20.30’da Deydinler Dr. Emin Acar Ortaokulunda ve 20 Ağustos Pazar 20.30’da Küçükyenice Mahallesi Küçükyenice Ortaokulunda gerçekleştirilecek.