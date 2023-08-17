İETT Durağı'nda gerçekleşen olayda, park halindeki bir İETT otobüsünün denize düştüğü bildirildi. Olayla ilgili ilk bilgilerin gelmeye başladığı anlaşılıyor. Sabah saatlerinde yaşanan bu olayda, park halinde bulunan İETT otobüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı hareket etmeye başladığı ve sonrasında denize kayarak düştüğü görüldü. Şans eseri otobüsün içinde kimse bulunmuyordu.

Saat 08.10 sularında Eminönü'ndeki İETT Garajı'nda yaşanan bu olayda, parkta duran İETT otobüsünün aniden hareket edip denize düşme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın meydana geldiği bölgeye polis, itfaiye ekipleri ve bir vinç sevk edildi. Ekiplerin denizdeki otobüsle ilgili çalışmaları hala devam ediyor. İstanbul Valiliği konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, Emniyet Haber Merkezi'nden alınan bilgilere göre, Eminönü Demirtaş Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde bulunan İETT Garajı'nda EM1 hat numaralı boş (Eminönü-Kulaksız) özel halk otobüsünün el freninin boşalması sonucu denize düştüğünü duyurdu. Şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

İETT Otobüsünün şoförü Ramazan Şahin ise yaşananları şu şekilde anlattı: "Araç burada park halindeydi. Saatim geldi, arabaya binecektim. Kumandaya bastım sonra araba kendi kendine gitti. Ne olduğuna artık araba çıkınca göreceğiz." İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise "Şoför el frenini çekmeden inmiş" açıklamasını yaptı.