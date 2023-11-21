Browni yapmak için gerekli olan malzemeler:

4 adet yumurta

2 s.b toz şeker

1 s.b sıvı yağ

1 s.b süt

3-4 tepeleme y.k kakao

1 pkt vanilya

1 pkt kabartma tozu

2 s.b un

Browni Tarifi Yapılışı

Öncelikle oda sıcaklığındaki yumurtaları toz şekeri ile derin büyük bir kaba koyun. Sonra mikserin yüksek ayarıyla en az 5-6 dakika, şeker eriyip karışım beyaz bir hal alıncaya kadar karıştırın. Ardından sıvı yağ koyun süt ve kakaoyu ilave edip 3-4 dakika daha karıştırıp çırpın. Bu karışımdan tam bir su bardağı kadar alıp ayırın. Daha sonra kalan kek hamuruna vanilya ve kabartma tozu ile unu katıp 3-4 dakika daha karıştırıp çırpın. Fırına dayanıklı ve büyük boy bir dikdörtgen cam kalıbını yağlayın. Sonra hazırladığınız hamuru bu kalıba aktarın. Fırının ısısını 180 derceye ve alt üst konuma ya da turbo kek ayarına ayarlayın. Keki 5-6 dakika önceden ısıttığınız fırında 40-45 dakika civarı kadar pişirin.