Otellerin, doğrudan anlaşma yaptığı seyahat operatörü veya online acentelerdeki (OTA) fiyatlarını listeleyen, bunu için de her otel için bir profil sayfası içeren sitelerdir. Genelde operatörlerin otel adına çalışma yaptığı bir platformdur ama otellerin de doğrudan çalışabileceği modeller vardır.

2.Neden Önemli?

Otelinizi tanımayan misafirlere nasıl ulaşıyorsunuz? Evet anlaşma yaptığınız operatörlerin bazıları sizin adınıza dijital reklam çıkıyor olabilir, hatta siz de dijital reklam çıkıyor olabilirsiniz. Ama bunlarla ulaşamadığınız bir kitle olduğunu biliyor muydunuz?

“Haydi bu sene Çeşme’ye gidelim hanım” diyen bir eşin yüzlerce otel sitesinde kaybolmadan, herhangi bir metasearch sitesine girerek “Çeşme Otelleri” yazması yeterli. Bundan sonra tüm Çeşme otellerini dilediği gibi listeleyebilir, logo ve resimleri yanındaki fiyatlarını görüp bir çırpıda kıyaslayabilir ve sonra uygun gördüğü fiyata tıklayarak en uygun teklifin kaynağına gider ve rezervasyonunu yapar.

Bu senaryoda, otelinizin adını bile duymamış biri, çok düşük bir maliyetle (hatta kısa vadede otelden bir gider olmadan) size rezervasyonunu yapar. Bu fırsatı kim kaçırmak ister?

3.Fiyatlarımı Nasıl Görünür Kılarım?

Çoğunlukla, otellerin anlaşma imzaladığı operatörler sizin adınıza fiyatlarınızı yayınlar. Booking.com, dünya genelinde metasarch’ler için en çok bütçe ayıran firmalardan biri mesela. Eğer fiyatlarınızın bu mecralarda görünür olmasını istiyorsanız birilerinin tıpkı Google Adwords reklamlarına yapılan harcamalar gibi harcama yapması gerekmektedir. Metasearch firmaları sizin fiyatınızı deyim yerindeyse hayrına göstermez.

Metasearch kanalların çoğunlukla 2 temel çalışma yöntemi vardır. Her iki yöntemde de fiyatlarınızın metasearch bilgi bankasına yazılım entegrasyonu veya elektronik tablolar aracılığı ile aktarılması gerekiyor. Bunu da çalıştığınız operatör veya rezervasyon motoru firmanız yapıyor olmalı.

CPC Modeli: Tıklama başına maliyet (Cost Per Click) şeklinde uzun hali olan modelin çalışması için bir BID belirlenir ve her otel profil görüntülenmesinde en yüksek tutarı ödemeye hazır olan otelin fiyatı görüntülenir. Tıklama alırsa da metasearch firması bunu BID işlemini yapan firmaya ay sonunda fatura eder. Örnek: Amadeus Hotel’in fiyatları, A metasearch sitesinde C acentesi, D acentesi ve E acentesi tarafından yayınlanmak istiyor. C acentesi tıklama başına 0,42 kuruş, diğerleri de 0,12 ve 0,20 kuruş ödemek için ayarlama yapmışlar. Mehmet Bey, A metaeach sitesinde Amedeus Hotel’ine ait bu 3 fiyatı da görür ama C acentesi en üstte yer alır. Mehmet Bey, bu fiyata tıklayıp detayları görmek istediğinde de C acentesine 0,42 kuruş fatura eder. D ve E acenteleri bu senaryoda ödeme yapmaz. Elbette Mehmet Bey fiyatlara bakıp rezervasyon yapmadan C acente sitesinden çıkabilir. Böylece belki de 0,42 kuruş boşa gidebilir.

Tıklama başına maliyet (Cost Per Click) şeklinde uzun hali olan modelin çalışması için bir BID belirlenir ve her otel profil görüntülenmesinde en yüksek tutarı ödemeye hazır olan otelin fiyatı görüntülenir. Tıklama alırsa da metasearch firması bunu BID işlemini yapan firmaya ay sonunda fatura eder. Amadeus Hotel’in fiyatları, A metasearch sitesinde C acentesi, D acentesi ve E acentesi tarafından yayınlanmak istiyor. C acentesi tıklama başına 0,42 kuruş, diğerleri de 0,12 ve 0,20 kuruş ödemek için ayarlama yapmışlar. Mehmet Bey, A metaeach sitesinde Amedeus Hotel’ine ait bu 3 fiyatı da görür ama C acentesi en üstte yer alır. Mehmet Bey, bu fiyata tıklayıp detayları görmek istediğinde de C acentesine 0,42 kuruş fatura eder. D ve E acenteleri bu senaryoda ödeme yapmaz. Elbette Mehmet Bey fiyatlara bakıp rezervasyon yapmadan C acente sitesinden çıkabilir. Böylece belki de 0,42 kuruş boşa gidebilir. CPA Modeli: Edinme başına maliyet (Cost Per acquisition) uzun hali ile betimlenir. Bu modelde, yine bir BID belirlenebilir veya rezervasyon bedeli üzerinden komisyon belirlenebilir. Ama tıklama aldığında fatura edilmez. Ancak tıklamadan sonra rezervasyon yapılırsa bu BID veya üzerinde anlaşılan komisyon alınır. Satış yoksa gider de yok mantığı ile bu model hemen herkesin ilgisini çekebilir ama metaseach firmaları bu modeli her operatör veya rezervasyon motoru firmasına sunmuyor. Aylık belli bir işlem hacmi üzerinde ise sunuyor. Ayrıca bu modelde, satış geldiğinde oluşan gider de CPC modeline oranla daha yüksek oluyor.

4.Metasearch Motorları Satışları Patlatır Mı?

Kısaca söylemek gerekirse hayır. Bu şekilde size büyük vaatlerle gelenlere şüpheyle yaklaşabilirsiniz. Fakat yıllık doluluk oranlarına kesinlikle olumlu etki edecektir çünkü bu kanallardan oluşan satışlar dünya genelinde 2015’ten beri artıyor.

Bu kanalların trafik ve satışlarının artması bir yana, bu vesile ile otelinizi tanıyanlar da olacaktır. Bu yönü ile metasearch motorları bir tür marka tanıtım aracı da olabilir.

5.Metasearch Kanallarından Satış Almak İçin Neler Yapmalı?

Otelinizin bulunduğu her dijital platformda yapmanız gereken şeyi yapmalısınız; “yönetin” Bu kanal için kesinlikle kaynak ayırmalı, aşağıdaki adımları yerine getirmelisiniz;

Hangi metasearch platformlarında yer alıyorsunuz? Otelinize öze listesini çıkarın. (aşağıda en popülerlerine ait bir liste bulabilirsiniz)

Otelinizin olduğu platformlarda otel bilgilerini düzenleme için erişim/üyelik varsa kayıt olun, otelinize ait bilgilerin doğruluğundan emin olun. Yeterli kalite ve sayıda görseller olmasını sağlayın.

Otelinizin fiyatlarını kimlerin yayınlandığını öğrenin, bu fiyatların birbirine yakın veya eşit olmasını sağlayın. Çok farklı fiyatlar potansiyel alıcı misafiriniz için güvensizlik yaratacaktır.

Metaserch platformlarında otelinizin resmi sitesi de yer alabiliyor. Bunun için otel sitenizde anlaşmalı rezervasyon motoru firmanızın bu hizmeti verip vermediğini öğrenin. Bu şekilde yepyeni bir kanaldan web site ziyaretçilerinizi çeşitlendirebilirsiniz.

Popüler metasearch platformları;