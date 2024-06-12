Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya'da gerçekleştirilen "Kuyu-5" operasyonları kapsamında, 5 farklı organize suç örgütü çökertildi.

Bu operasyonlarda, aralarında 4 örgüt liderinin de bulunduğu 57 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hatay merkezde Ömer Kartopu, İskenderun'da Ali Ak, Ankara'da Alper Aksoy, Çankırı'da Recep Armağan ve Konya'da Faris Çokkaynar'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütlerinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili illerin emniyet müdürlüklerinin KOM şubeleri tarafından düzenlendiğini açıklayan Yerlikaya, "Operasyonlarda 4 örgüt lideri dahil olmak üzere 57 suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, şehir eşkıyalarına göz açtırmayacağız. Milletimizin duaları ve desteğiyle, organize suç örgütlerine karşı hem sabahın ilk ışıklarında hem de gün batarken operasyonlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, şüphelilerin işlediği suçlara ilişkin şu bilgileri verdi;

"Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin kendilerine rakip olarak gördükleri ve alan kavgası içerisinde bulundukları suç gruplarına yönelik silahlı saldırı düzenlendikleri, müşteki şahısları darp ve tehdit ederek yağmalaya çalıştıkları, silah zoruyla müşteki şahısları kaçırdıkları ve ailelerinden para talep ettikleri, şahıslar arasındaki alacak verecek meselelerine müdahil oldukları, uyuşturucu ticareti nedeniyle husumetli oldukları şahısları tehdit ettikleri, müşteki şahıslara usulsüz yol ve yöntemlerle senet imzalattırdıkları, cebir ve şiddet kullanarak alacak verecek konularında tahsilat yaptıkları ve şahısların şikayetçi olmalarını engelledikleri, tefecilik yaparak müşteki şahısları yüksek faizle borçlandırdıkları ve borcunu ödeyemeyen şahısları tehdit ettikleri, sanayi sitesinde müşterileri dolandırdıkları, itiraz eden müşterilere karşı cebir ve şiddet uyguladıkları, tehdit ve hakaretlerde bulundukları, uyuşturucu madde ve silah ticareti yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi."