İzmir’de Menderes Belediyesi’ne ait bahçelerde yetiştirilen 5 ton mandalina, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Ekipler, mandalinaları sisteme kayıtlı hanelere ulaştırmak için yola çıkarken, aynı zamanda çocukları, kadın sığınma evlerindeki kadınları ve huzurevi sakinlerini de unutmuyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Menderes Belediyesi iş birliğiyle ihtiyaç sahibi aileler için örnek bir yardım çalışması başlatıldı. Artan ekonomik zorluklar ve derinleşen yoksulluk karşısında belediyeler, sosyal yardımları arttırarak destek sağlıyor. Menderes Belediyesi, 5 ton mandalinayı İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için harekete geçti. Mandalina dağıtımı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın personel ve lojistik ekiplerinin koordinasyonuyla gerçekleştiriliyor.

“Sosyal destek projeleri çoğalarak devam edecek”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü’nde görevli Sosyal İnceleme Şefi Gamze Kocadağ, belediyeler arası iş birliği ile kaynakların sosyal yardımlara ayrıldığına dikkat çekti. Kocadağ, “Toplanan 5 ton mandalina ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin oyun odası ve atölyelerinde bulunan bin 602 çocuğumuza, kadın sığınma evlerinde kalan kadınlarımıza, 11 Dayanışma Noktası’ndan sıcak yemek hizmeti alan vatandaşlarımıza ve huzurevi sakinlerimize sunuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay’ın sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda bu çalışmalar devam edecek ve sosyal destek projeleri arttırılacak” ifadelerini kullandı.