Enflasyondaki artış yavaşlamaya başlasa da, son yıllarda yaşanan yüksek fiyat artışları geriye dönüp bakıldığında çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor.

Özellikle pandemi öncesine ait alışveriş fişlerine göz atıldığında, bugünkü fiyatlarla kıyaslandığında aradaki fark oldukça şaşırtıcı hale geliyor.

2020 yılının başlarında yapılan sıradan bir market alışverişi, günümüzde toplu alışveriş hissi uyandıracak kadar uygun fiyatlı görünüyor. O dönemde alınan çeşitli ürünlerin toplamı yalnızca 307,85 TL tutarken, bugün aynı ürünleri aynı fiyata almak neredeyse imkânsız hale gelmiş durumda.

Gıda enflasyonundaki artış

2020 Ocak’tan 2025 Mart’a geçen sürede TÜİK’e göre enflasyon yüzde 562 oranında, bunun alt kalemi olan gıda ve alkolsüz içeceklerde ise yüzde 719 oranında arttı.

Asgari ücrette bu dönemdeki artış yüzde 851 oranında oldu.

Türkiye’nin en yaygın marketlerinden yapıldığı anlaşılan 6 Ocak 2020’deki alışverişin dolar bazında tutarı 51,55 olurken, o dönemde 2.324,71 TL olan asgari ücretle bu alışveriş yaklaşık 8 (7,55) kez yapılabiliyor.

2025’te aynı alışveriş ne kadar tutuyor?

Günümüzde aynı alışveriş, yine yaygın marketlerdeki muadil (hemen hemen aynı) ürünlerle yapıldığında 3.125,78 TL tutuyor.

Dolar bazında ise, 2020 Ocak’ta 51,55 doların günümüzde dolar enflasyonuna göre 64 dolar ettiği görülürken, aynı alışveriş 2025 Nisan’da 82,2 dolar tutuyor.

2025 yılında 22 bin 104 TL’ye çıkan asgari ücretle ise aynı alışveriş 7 (7,07) kez yapılabiliyor.