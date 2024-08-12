İçişleri Bakanlığı'nın 23 ilde “yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlediği “Siberağ-5” operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü 'Siberağ' operasyonlarının 5'incisi İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 23 ilde düzenlendi.

Siberağ-5 operasyonunun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen "Siberağ-5"te yakalanan 54 şüpheliden 20'sinin tutuklandığını, 24'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydederek, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

Operasyonlarda çok sayıda bilgisayar, taşınabilir bellek, cep telefonu, SIM kart, döviz ve Türk Lirası ele geçirildiği kaydedildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1822857035139915960