Yeni Nesil Kartların İçinde Farklı Bir Teknoloji Barındırılıyor

Fransız mühendis Claire Deilhes'in 2020 yılında yayımlanan doktora tezinde yer alan yapısal analizler, geleneksel banka kartlarıyla yeni nesil kartlar arasındaki çarpıcı farkları ortaya koyuyor. Özellikle dinamik güvenlik kodu (CVV) özelliğine sahip yeni nesil kartlarda, e-kağıt ekranını çalıştıran 0,5 milimetreden daha ince lityum mikro piller ve aktif elektrokimyasal hücreler bulunuyor. Bu kartlar aynı zamanda NFC anteni gibi çeşitli elektronik bileşenler de içerebiliyor. Sahip oldukları bu donanımlar nedeniyle yeni nesil kartlar, Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (EEEA) kategorisinde değerlendiriliyor.

Değerli Metaller Ziyan Oluyor

Yeni nesil banka kartları; altın, paladyum, gümüş ve bakır gibi değerli metaller de içeriyor. Kartlar makasla kesilip küçük parçalara ayrıldığında, içerdikleri bu metaller de parçalanıyor. Geri dönüşüm tesislerine ulaşan bu ufak parçalar, ayrıştırma eleklerinden kaçabildiği için yeniden değerlendirilemiyor. Geri kazanılamayan bu değerli materyaller ya yakılıyor ya da toprağa gömülüyor. Bu durum hem ciddi bir ekonomik kayba hem de önlenebilir bir çevre kirliliğine sebebiyet veriyor.

Asıl Tehlike Kimyasal Risklerde Gizli

Kartların makasla kesilmemesi yönündeki uyarıların en kritik nedeni, içerisindeki lityum-iyon hücrelerin görebileceği zarar. Bu hücrelerin makas veya benzeri kesici aletlerle parçalanması, ani bir kimyasal kısa devreye ve 'termal kaçak' olarak adlandırılan aşırı ısınma reaksiyonuna yol açabiliyor.

Çok daha ciddi bir risk ise kesim esnasında hidrojen florür gazının açığa çıkma ihtimali. Uzmanlar, bu gazın göz, cilt veya solunum yollarındaki nemle temas etmesi halinde son derece toksik ve yüksek derecede aşındırıcı olan florhidrik aside dönüşebileceğini vurguluyor. Bu durum, geri dönüşü olmayan ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor.

Uzmanların Tavsiyesi: Bütün Halde Geri Dönüşüme Verin

Tüm bu riskler göz önüne alındığında, geri dönüşüm tesisleri süresi dolan yeni nesil banka ve kredi kartlarının makasla kesilmemesini, bütün bir halde toplanarak geri dönüşüm kutularına veya ilgili tesislere teslim edilmesini öneriyor.

Güvenlik uzmanları da son kullanma tarihi geçmiş veya banka tarafından iptal edilmiş bir kartın teknik olarak işlevsiz hale geldiğini hatırlatıyor. Ayrıca, mobil cihazlar üzerinden sağlanan güçlü kimlik doğrulama yöntemleri ve gelişmiş güvenlik protokollerinin, olası dolandırıcılık girişimlerine karşı zaten etkin bir koruma sağladığı ifade ediliyor.