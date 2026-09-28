Spot piyasada ons altın, bugün TSİ 11.30 itibarıyla yüzde 3’ün üzerinde gerileyerek 4 bin 146 dolar seviyesine indi. Böylece fiyat, teknik açıdan önemli görülen 4 bin 240 dolarlık destek seviyesinin altına düştü. Gram altın da haftanın ilk işlem gününde 200 lirayı aşan değer kaybı yaşadı. Değerli metallerdeki satış baskısı gümüşe de yansırken, ons gümüş yüzde 5’in üzerinde düşüşle 61 dolara geriledi. Platin ve paladyumda da aşağı yönlü hareket görüldü. Peki altın ve gümüşteki sert düşüşün arkasında hangi gelişmeler var? İşte değerli metalleri baskılayan 3 önemli neden...

PETROL FİYATLARI, TAHVİL GETİRİLERİ VE FAİZ...

Küresel piyasalarda ons altın, tahvil faizlerindeki yükseliş, Fed’in para politikasında sıkı duruşunu sürdüreceğine yönelik beklentiler ve petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon kaygılarını güçlendirmesiyle yüzde 3’ten fazla geriledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ ÇIKMAZ PETROL FİYATLARINI TETİKLEDİ

Hürmüz Boğazı çevresinde diplomatik temasların sonuçsuz kalması ve ABD ile İran arasındaki gerilimin enerji arzına ilişkin riskleri artırması, petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Brent petrolün kasım vadeli fiyatı yüzde 2,6 artışla 106,9 dolara çıkarken, WTI tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,99 yükselerek 94,36 dolar seviyesine ulaştı.

"YÜKSEK FAİZ VE TAHVİL GETİRİLERİ ALTININ BELİNİ BÜKÜYOR"

Analistler, Hürmüz Boğazı'ndaki siyasi krizin petrol fiyatlarını yukarıda tutarak küresel ölçekte enflasyon riskini artırdığına dikkati çekiyor. Yüksek enerji maliyetlerinin ABD ekonomisindeki enflasyonist baskıyı körüklemesi, enflasyonla mücadele eden ABD Merkez Bankasını (Fed) para politikasını daha da sıkılaştırmaya sevk ediyor.

Eylül ayındaki faiz artırımının ardından finansal piyasalar, Fed’in ekim ayında 25 baz puanlık bir faiz artışına daha gitme olasılığını yüzde 69 seviyesinde fiyatlamaya başladı. Tırmanışa geçen tahvil faizleri ve reel getiriler, faiz getirisi olmayan güvenli liman altını elde tutmanın fırsat maliyetini yukarı çekerek emtia piyasalarındaki çözülmeyi hızlandırıyor.

GÖZLER BU HAFTA AÇIKLANACAK KRİTİK ABD VERİLERİNDE

Yatırımcıların bu haftaki gündeminde, ABD’den gelecek istihdam verileri ile Fed’in yakından takip ettiği PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları) fiyat endeksi bulunuyor. Açıklanacak verilerin, ekonominin seyri ve para politikasına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor. İstihdam veya enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde güçlü gelmesi durumunda, şahin faiz beklentilerinin pekişeceği, tahvil getirilerindeki yükselişin süreceği ve altın fiyatları üzerindeki satış baskısının daha da derinleşebileceği uyarısında bulunuyor.