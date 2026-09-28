ÇATEKS Brode İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato başvurusu, şirketin talebinden vazgeçmesi üzerine reddedildi. Aknur Yatak Mobilya Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Astin Yatak Mobilya Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yer aldığı diğer dosyada ise kesin mühlet süresinin 6 ay daha uzatılmasına hükmedildi.

Bursa’da konkordato süreci devam eden şirketlerle ilgili mahkemeden peş peşe kararlar geldi. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından değerlendirilen dosyalardan birinde konkordato talebi sona ererken, diğerinde şirketlere tanınan süre uzatıldı.

ÇATEKS’İN BAŞVURUSU FERAGAT NEDENİYLE REDDEDİLDİ

Mahkemenin 2025/779 Esas numaralı dosyasında yer alan karara göre, ÇATEKS Brode İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato talebi, başvurudan feragat edilmesi nedeniyle reddedildi.

Kararla birlikte şirkete daha önce tanınan kesin mühletin doğurduğu sonuçlar sona ererken, mahkeme tarafından uygulanan tedbirlerin de kaldırılmasına hükmedildi. Konkordato komiseri olarak görevlendirilen Melih Ece, Gamze Taş ve Vesile Bakırcı’nın görevleri de sonlandırıldı.

Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu’nun 292’nci maddesi kapsamında yaptığı incelemede şirket açısından iflas koşullarının oluşmadığı sonucuna vardı. Bu nedenle ÇATEKS hakkında iflas kararı verilmedi.

Diğer konkordato dosyasında ise Aknur Yatak Mobilya Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Astin Yatak Mobilya Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için daha önce verilen kesin mühletin 6 ay daha devam etmesine karar verildi.

DİĞER DOSYADA 6 AYLIK EK SÜRE KARARI

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2025/765 Esas numaralı dosyasında ise Aknur Yatak Mobilya Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Astin Yatak Mobilya Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında yürütülen konkordato sürecine ilişkin değerlendirme yapıldı.

Mahkeme, şirketlerin konkordato mühleti boyunca mali durumlarında kayda değer bir iyileşme yaşandığı yönündeki tespitleri dikkate aldı. Bu kapsamda, İcra ve İflas Kanunu’nun 291’inci maddesi uyarınca şirketlere tanınan kesin mühletin 6 ay daha uzatılmasına karar verildi.

KOMİSERLERİN GÖREVLERİ SÜRECEK

Mahkeme ayrıca daha önce uygulamaya konulan tedbirlerin yürürlükte kalmasına ve konkordato komiserlerinin görevlerine devam etmesine hükmetti.

Böylece Aknur Yatak ile Astin Yatak’ın konkordato süreci, verilen 6 aylık ek mühlet boyunca mahkeme gözetiminde devam edecek.