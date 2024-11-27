İçişleri Bakanlığı'nın 56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen "KUYU-46" operasyonunda 166 şüpheli yakalandı. Ayrıca sahte plaka basılan bir atölye deşifre edildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir mali suç örgütlerine yönelik düzenlediği 'Kuyu' operasyonlarının 46'ncısı bu kez 56 ilde gerçekleştirildi. Operasyonlarda 166 şüpheli yakalandı.

56 ilde Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1861637306903417023

Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacaklarını belirten Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin; Tefecilik, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık, Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık, Parada Sahtecilik, Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Operasyonlar sonucu; 20 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ie çok sayıda çek ve senet ele geçirildiği, ayrıca sahte plaka basılan bir atölyenin de deşifre edildiği kaydedildi.