Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4-6 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz at biniş eğitimleri veriyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2025 yılında 6 bin 789 çocuğa binicilik eğitimi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 4-6 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz olarak binicilik eğitimi veriyor. Binicilik sporunu sevdirmek ve çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla verilen eğitimler, haftanın 5 günü günde 1 saat olmak üzere 3 ayrı seans şeklinde veriliyor. Çocukların hem fiziksel hem de ruhsal anlamda katkı sağlayan binicilik eğitimlerinden bir yılda 6 bin 789 çocuk faydalandı. Binicilik eğitimine katılan çocuklar, alanında uzman eğitmenler tarafından 4 haftalık eğitim alıyor. Kocaeli Atlı Spor Merkezi'nde verilen eğitimlerde çocuklara at sevgisinin yanında at bakımı da öğretiliyor. 2022 yılının nisan ayında başlayan projeden bugüne kadar 25 bin 765 çocuk faydalandı.

Çocuklara sorumluluk aşılanıyor

Çocuklara verilen eğitimler ile erken yaşta atla tanışan çocuklarda sorumluluk, liderlik, disiplin, sağduyu, özgüven, doğa ve hayvan sevgisi faktörlerinin oluşmasına katkı sağlanıyor. Kendilerinden çok daha büyük ve güçlü bir hayvanı kontrol etme becerisi kazanan çocuklar, biniş esnasında öğrenmeye devam ediyor. Özellikle atların ürettiği titreşimlerle çocuklarda öğrenmeyi geliştiren sempatik sinir sisteminin aktivasyonu gelişirken, aynı zamanda fiziksel olarak denge, kas, koordinasyon ve motor sinir sistemi gelişiminin desteklenmesine fayda sağlanıyor.