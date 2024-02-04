Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen Esenler Sinema Akademisi’nde Türk sinemasında unutulmaz rollere hayat veren Perihan Savaş gençlerle buluştu.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Esenler Sinema Akademisi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldı. Akademide senaryo, yönetmenlik, kurgu, sinema tarihi ve eleştirmenliği olmak üzere dört dalda eğitim alan gençler, Yeşilçam’ın unutulmaz rollere hayat veren oyuncusu Perihan Savaş’la buluştu. Programın moderatörlüğünü sinema yazarı Suat Köçer üstlenirken, Perihan Savaş akademide eğitim gören gençlere yönetmenlerle yaşadığı anılarını, gençlik yıllarında canlandırdığı rolleri ve unutamadığı hatıralarını anlattı. Akademideki gençler Savaş’a oyunculuk hakkında sorular yöneltti.

"Bana eğer olmadı bu abla yani böyle almayalım burayı demiyorsan sana çok kızarım"

Yeniliklere açık olduğunu ifade eden Perihan Savaş, “Her şey yönetmenden sorulur. Yönetmenin söylediği, kurduğu dünyaya girmek çok önemlidir. Mesela şöyle bir şey oluyor. Şimdi onun istediği şeyi ben işime başlamadan önce genç yönetmen arkadaşlarıma diyorum ki; ’Bak evet biliyorum bana saygı gösteriyorsun. Teşekkür ederim, sağ ol ama bu sebeple ben senin istediğini veremezsem ben huzursuz olurum. Onun için benim yaşımı ve yaşanmışlığıma saygı gösterip bana eğer ’Olmadı bu abla, yani böyle almayalım burayı’ demiyorsan sana çok kızarım. Bana söyleyeceksin diyorum. Ben burayı böyle istemiyorum. Nasıl onlara söylüyorsam, bana da söyleyeceksin. O çok da rahatlatıyor tabii yönetmenleri. Onun için böyle çok rahat çalışıyoruz. Ben çok memnunum doğrusu. Ben nasıl ayak uyduruyorum? Ben yeniliklere açık bir insanım. Sürekli takip ederim, izlerim. Bakarım kim ne yapıyor? Yeni neler olmuş? Okurum, araştırırım. Onun için bu anlamda sanıyorum ki benim böyle gençlerle çalışmam ve hala bu performansta devam etmem bundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü işime saygı duyuyorum” dedi.

Bir gencin sorusuna cevap veren Perihan Savaş, “Tabii ki hissettiğini oynuyorsun ama sen o karakteri inceliyorsun, okuyorsun, araştırıyorsun. Ben bu karaktere ne ekleyebilirim diyorsun, mesela onu ekliyorsun. Eğer yönetmenle mutabık kalırsan o karakter doğrultusunda devam edebiliyorsun. Ama hissetmek çok önemli tabii teknikten ziyade, teknik de önemli ama hissetmek çok daha önemli” şeklinde konuştu.