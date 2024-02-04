MALZEME LİSTESİ:

4 patates

800 gr. tavuk

1 çay b. süt

1 şişe maden suyu

Tuz

Karabiber

PANELEMEK İÇİN:

2 yumurta

Un

Galeta unu

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvıyağ

GARNİTÜRÜ İÇİN:

Marul

Kiraz

Domates

SOSU İÇİN:

Yoğurt

Mayonez

Hardal

2 diş sarımsak

HAZIRLANIŞI: Tavuk göğüsleri parmak gibi doğruyoruz. Bir tabağa diziyoruz. Üzerine sütü ve maden suyunu döküyoruz. Tuzunu ve karabiberini atıyoruz. Bu şekilde bekletiyoruz. Patatesleri soyuyoruz ve desenli bıçakla doğruyoruz. Sıvıyağda patatesleri kızartıyoruz ve süzerek alıyoruz. Kızarmış patateslerin üstüne tuzla birlikte karabiber ve toz kırmızı biber de serpiyoruz. Tavukları süzüzyoruz. Yumurtaları bir kaseye kırıp çırpıyoruz. Ayrı bir kaseye unu, başka bir kaseye de galeta ununu koyuyoruz. Tavukları önce una, sonra yumurtaya, sonra da galeta ununa buluyoruz. Patatesleri kızarttığımız sıvıyağda tavukları da kızartıyoruz. Sosu için, yoğurdu, mayonezi, hardalı bir kasede çırpıyoruz. İçine sarımsakları rendeliyoruz, karıştırıyoruz. Servis tabağına marulları ve çeri domatesleri koyuyoruz. Üstüne pişirdiğimiz tavukları diziyoruz ve kızsrmış patatesleri de koyarak servis ediyoruz.