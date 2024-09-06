Bursa Kapalı Çarşı’da altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Gram altın, sabah saatlerinde 2784,43 TL'den alıcı bulurken, satış fiyatı ise 2824,60 TL olarak kaydedildi. Gram altın, dünkü kapanışa göre %0,21'lik bir artış gösterdi.

Altının ons fiyatı da 2519,90 dolardan işlem görerek %0,14 oranında değer kazandı. 22 ayar altın, alışta 2544,03 TL seviyesinde, 14 ayar altın ise 1506,79 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 4533 TL'ye yükselirken, eski çeyrek altın ise 4477 TL’den alıcı buluyor. Yarım altın 9093 TL, tam altın ise 18.158 TL seviyesinde işlem görüyor.