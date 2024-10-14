Kahramanmaraş, Mersin, Denizli, Antalya, Gaziantep ve İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen “KUYU-34” ve “KUYU-35” operasyonları sonucunda, toplamda 115 şüpheliye yönelik işlem yapıldı. Operasyonlar sonucunda 91 şüpheli tutuklanırken, 24 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bakan Yerlikaya, "Kahramanmaraş’ta Muhammed Kaya, Mersin’de Hasan Sağsız, Denizli’de Niyazi Dönmez, Antalya’da Mustafa Akel, Gaziantep’te Ümit Öge ve İstanbul’da Turgut Yalçın’ın elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü planlı ve projeli olarak yapılan 'Kuyu-34' ve 'Kuyu-35' operasyonlarında çökertildi" ifadelerini kullandı.

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında; 9 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 7 kesici ve delici alet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile çok sayıda POS cihazı, cep telefonu ve SIM kart yer aldı.