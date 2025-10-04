Bilecik’de Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 11 okuldan yaklaşık 600 misafiri ağırladı.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda öğrenciler, barınaktaki kedi ve köpekleri ziyaret ederek, getirdikleri mamaları verdi. Hayvanları severek hatıra fotoğrafları çektiren öğrenciler tesis hakkında merak ettikleri soruların cevabını buldu. Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezindeki görevlilerle birlikte öğrencileri karşılayan Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, öğrencilerle birlikte barınağı gezerek bilgiler verdi.

Çocukların barınaklarla ilgili duygu ve düşüncelerini alan Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, hayvan sevgisine dikkat çekti.

Ziyarete gelen öğrenci ve öğretmenler de sokak hayvanlarının güzel ortamda yaşam sürdürmelerinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, çalışanlara teşekkür etti.