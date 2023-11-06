Bursa'nın tarihi zenginliklerinden biri olan Yıldırım Bayezid Camisi, 14. yüzyılın sonlarında Osmanlı Hükümdarı Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmiş olmasına rağmen, üzerindeki kitabe kayıp bir bulmaca gibi duruyor. Cami imamı Uğur Gedik, bu tarihi yapının geçmişi hakkında netlik sağlamak amacıyla kitabenin yeniden yapılmasını talep ediyor.

Gedik, "Caminin yapım tarihi ve yapana dair bilgi elimizde mevcut. 1395-1396 yıllarında Yıldırım Bayezid Han tarafından inşa edildiği kesin. Farklı kaynaklarda kitabelerin yazımı benzerdir" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kitabenin yeniden oluşturulması için yetkililerden sadece bulma talebinde bulunan Gedik, "Resmi kaynaklarda elimizde bilgi yok. Resmi mercilere başvurduk, ancak sonuç alamadık. Eğer bir kaynak bulabilirsek, bir iş adamı kitabenin yapılması için sponsor olacak. Sponsorumuzu bulduk, caminin yapılma tarihini biliyoruz. Yetkililerden sadece yardım talep ediyoruz. Para istemiyoruz, bu iş için bir ekip hazır" dedi.

Gedik, "Kitabesiz bir cami, kimliksiz bir insan gibidir" ifadesiyle caminin kimliğinin eksik olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, Yıldırım Bayezid Han'ın türbesinin de cami yakınında bulunduğunu ve bu tarihi mekanın önemini vurguladı.

Ayrıca, cami imamı Gedik, Yıldırım Bayezid Camisi'nin yanı sıra diğer tarihi mekanların da benzer eksikliklere sahip olabileceğini belirterek, bu hataların düzeltilmesi gerektiğini dile getirdi.

Son olarak, Gedik, Yıldırım Bayezid Külliyesi'nin UNESCO Dünya Mirası listesinde tescilli olduğunu ve bu bölgenin Bursa'nın en orijinal ve önemli tarihi alanlarından biri olduğunu vurgulayarak, ziyaretçilere burayı keşfetmeleri için davette bulundu.