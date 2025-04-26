İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde yaşayan bazı Afrikalı göçmenler, yaşadıkları binaların depreme dayanıklılığı konusundaki endişelerini dile getirerek, ülkelerine dönme ya da farklı ülkelere göç etme hazırlıklarına başladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin altına "Her işte bir hayır var dedikleri tam olarak bu oluyor", "Saat piyasası geberdi", "Her şerde bir hayır vardır", "Bunların canı tatlı olur" şeklinde yorumlar yapıldı.