Erenler Belediyesi, geleceğe değer katacak ve topluma faydalı olacak proje ve çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede 2026 yılında yapılacak olan LGS ve YKS online ücretsiz kurs programı Erenler Kert Akademisine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Yapılan açıklamada kayıtların devam ettiği ifade edildi. Proje hakkında Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "2026 yılında liseye ve üniversiteye hazırlanacak olan öğrencilerimiz için başlattığımız ücretsiz kurs çalışmamıza ilgi gösteren öğrencilerimizi kutluyor ve başarı diliyorum. Çocuklarımız ve öğrencilerimiz için çalışma ve projelerimizi sürdüreceğiz. Kent Akademisi; yapay zeka destekli eğitim materyalleri, konu anlatım videoları, deneme sınavları, dijital kitaplar, etkinlikler ve pek çok zengin içerik bulunan bir platform. Proje kapsamında öğrencilerimiz istedikleri zaman, istedikleri derste kendilerini geliştirebilme imkanı bulacak" diye konuştu.

Erenler Kent Akademisine kayıt olmak için ise; www.erenler.bel.tr/ adresi üzerinden Kent Akademisi YKS-LGS Başvurusu sekmesinden ulakbel.erenler.bel.tr/WebBasvuru/lgs-yks-basvuru#/ linki açılacak, ardından çıkan form doldurulacak ve başvuru sonucu 3 gün içerisinde SMS yoluyla tarafınıza gönderilecek. Proje konusunda detaylı bilgi için 444 25 54 no’lu telefon numarası aranabilecek.