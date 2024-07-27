65 yaş üstü vatandaşlara sağlanan ücretsiz ulaşım kartlarının geri alınacağı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, kurallara uymayan vatandaşlara para cezası kesilecek. Uygulamanın amacı, bu hizmetin amacına uygun şekilde kullanılmasını sağlamak ve suistimalleri önlemek.

Yetkililer, 65 yaş üstü kartların yalnızca toplu taşıma araçlarında kullanılabileceğini, aksi takdirde kartların iptal edileceğini belirtti. Ayrıca, bu kartları haksız yere kullanan kişilere yönelik yaptırımların da artırılacağı vurgulandı. Yeni düzenlemeyle birlikte, kurallara uymayan vatandaşlar para cezasına çarptırılacak ve kartları geri alınacak.

Vatandaşların mağdur olmaması için bilgilendirme kampanyaları düzenlenecek ve toplu taşıma araçlarında kurallar hakkında duyurular yapılacak. Uygulama, belirli bir geçiş sürecinin ardından tam olarak yürürlüğe girecek.

65 yaş üstü vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları ve kurallara riayet etmeleri önemle vurgulandı. Ulaşım hizmetlerinden yararlanırken belirlenen kurallara uymayanlar, ciddi yaptırımlarla karşılaşacaklar.