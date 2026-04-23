Otomobil almak isteyen ancak bütçesini de yormak istemeyenlerin araştırdığı konuların başında en ucuz sıfır kilometre otomobiller listesi yer alıyor. Sağlamlığı, konforu, yakıt tüketimi ve hızı gibi farklı özellikleri ile öne çıkan otomobil markalarının yer aldığı listelerde ise uygun fiyat aranılan kriterlerin ilk sıralarında. Bu kapsamda Nisan ayının son haftasına girilirken, en ucuz sıfır kilometre otomobiller belli oldu.

DEV MARKALARDA GİRİŞ SEVİYESİ 3 MİLYON TL SINIRINDA

Lüks ve orta segmentte yer alan BMW ve Mercedes-Benz gibi markalarda giriş seviyesi modellerin fiyatı 3 milyon TL’nin üzerine çıktı. BMW’de en uygun model 3.222.000 TL olarak belirlenirken, Mercedes’te bu rakam 3.159.000 TL seviyelerinde bulunuyor. Elektrikli otomobil pazarının öne çıkan markalarından Tesla’da başlangıç fiyatı 2.474.985 TL olarak dikkat çekerken, yerli üretim Togg’da en düşük fiyatlı versiyonun 1.870.000 TL olduğu ifade ediliyor.

POPÜLER MODELLERDE 2 MİLYON TL SINIRI AŞILDI

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Honda, Toyota ve Volkswagen markalarında başlangıç fiyatları 2 milyon TL’nin üzerine çıktı. Honda’da en düşük fiyat 2.380.000 TL’ye yükselirken, Toyota’da bu rakam 2.207.000 TL olarak kaydedildi. Alman üretici Volkswagen’de giriş seviyesi model 2.133.000 TL’den satışa sunulurken, Fransız marka Peugeot 1.954.000 TL ile listede yer aldı. Sektörün önemli oyuncularından Ford’da en düşük fiyat 2.069.700 TL olurken, Nissan’da bu rakam 1.969.800 TL seviyesinde açıklandı.

İŞTE PİYASANIN EN UCUZ SIFIR ARAÇLARI

Bütçesini 1,5 milyon TL ve altına sabitlemek isteyenler için seçenekler iyice daralmış durumda. Listenin en sonunda yer alan ve Türkiye'nin en ucuz sıfır kilometre otomobili ünvanını taşıyan Dacia, 1.295.000 TL’lik fiyatıyla dikkat çekiyor. Onu 1.315.000 TL ile Kia ve 1.442.000 TL ile Hyundai takip ediyor. Citroen’de en ucuz model 1.488.000 TL olurken, Fiat ve Opel gibi yaygın servis ağına sahip markalarda ise fiyatlar 1.535.000 TL bandından başlıyor. Renault ise 1.695.000 TL’lik başlangıç fiyatıyla listedeki yerini aldı.