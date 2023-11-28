En düşük emekli maaşı ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan açıklama geldi. Yılmaz “en düşük emekli maaşı olan 7bin 500 TL için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu organizasyonda Cevdet Yılmaz gazeteciler ile görüşme yaptı.

Yılmaz’ın yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

Asgari ücret tartışmasından önce yapılanlardan bir bahsetmek gerekir. Bu sene asgari ücret için tam olarak %107 artış yapıldı. Enflasyonun üstünde gerçekleşen bir olay oldu. Asgari ücreti korumak adına büyük tedbirler alındı. Aynı zamanda asgari ücret artışı ile beraber geçen sene vergi muafiyeti yaptık. Yapılan muafiyet tutarı ise 500 milyar lira. Bu bir vergi harcamasıdır. Bu sebeple asgari ücrette önemli bir çerçeve oluşturulmuş oldu.

En az emekli maaşı miktarı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz en düşük emekli maaşları için “elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.