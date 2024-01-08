Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nca 2023 yılında toplam 7 bin 545 yangına müdahale ve kurtarma operasyonu düzenleyen ekipler, vatandaşların can ve mal kaybını önleme noktasında hayati rol oynadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2023 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere dair ayrıntılı rapor yayınladı. Şehrin huzuru ve güvenliği için azami gayret ve fedakarlık gösteren itfaiye erleri, yangın söndürme, kurtarma çalışmaları ve trafik kazaları başta olmak üzere en kritik olaylara dakikalar içerisinde müdahale etti. Çalışmalar sonucunda milyonlarca liralık maddi hasarın önüne geçen ekipler, vatandaşların can ve mal kaybını önleme noktasında da hayati bir rol oynadı. 2023 yılında ekipler, çeşitli sebeplerle çıkan 3 bin 593 yangına anında müdahale etti. Bununla birlikte bin 852’si hayvan kurtarma operasyonu olmak üzere 3 bin 575 kurtarma hizmeti ve sezon boyunca Karadeniz sahillerinde 377 vatandaşa kurtarma hizmeti verildi.