Modern Müfredat vizyonu kapsamında başarısı dünyaca kanıtlanmış Singapur Matematiği CPA yaklaşımını anaokulu ve ilkokul kademelerinde başlatan Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları, Singapur Matematik eğitiminin temel prensiplerini ve modelini paylaşmak adına MBA Halkalı Atakent Kampüsünde Singapur Matematiği zirvesi düzenleyerek bir ilke imza attı.

Anaokulu ve ilkokul öğretmenlerinin katılım gösterdiği zirve öğrenci orkestrasının sergilediği canlı müzik performansı ile başlarken drama ve spor etkinliği ile matematiğin tüm branşları kapsayan evrensel gücüne vurgu yapıldı. MBA Okulları Genel Müdür Yardımcısı Duygu Kılıç’ın ‘İçindeki Matematik Dehasıyla Tanışmaya Hazır Mısın?’ konuşmasıyla devam eden eğitim zirvesinde global müfredat içeriklerinin, uluslararası iş birliklerinin, yüksek akademik performansın dört dilinin ve çift dilli Matematik eğitiminin önemine yer verildi.

“Matematiksel düşünme sistematiğine sahip olacaklar”

Eğitim zirvesinde Singapur CPA Yaklaşımının felsefesini, dünyadaki sonuçlarını, uygulama örneklerini ve nitelikli Matematik ders tasarımlarının olmazsa olmazlarını MBA Okulları Bilim Kurulu Üyesi ve ODTÜ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Kürşat Erbaş öğretmenlerle paylaştı.

Matematik başarısında Singapur CPA yaklaşımının PISA sonuçlarına olan olumlu etkilerine de yer veren Erbaş, "MBA Okulları öğrencileri Singapur Matematiği ile somut, resimsel ve soyut basamaklardan oluşan içerik tasarımı basamaklarıyla dünya çapında kanıtlanmış bir metodolojiyle ve kaynaklarla Matematiği ezberci bir sistemden uzak, derinlemesine öğrenecekler ve böylece Matematik dili yeterliliklerini akademik performanslarını pozitif katkı sağlayacak şekilde geliştirecekler, nitelikli bir Matematik eğitimiyle matematiksel düşünme sistematiğine sahip olacaklar" dedi.