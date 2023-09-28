Yedi yaşındaki Damla Akan, oturdukları apartmanın asansöründe mahsur kaldıktan sonra kurtulmak isterken boşluğa düşerek hayatını kaybetti. Damla'nın bu acı olaydan önce asansörde arkadaşlarıyla çektiği fotoğrafı ailesinin en son hatırası oldu.

Olay, Ankara Başpınar Mahallesi'nde bulunan 1656. Cadde'deki bir apartmanda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Damla Akan, ailesiyle birlikte yaşadığı binada dedesini ziyaret ettikten sonra, kendi dairelerine ulaşmak için asansöre bindi. Ancak asansör, 4. katta arızalandı ve durdu.

Damla, asansörün kapısı açılınca dışarı çıkmak istediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 50 santimetrelik boşluktan asansör boşluğuna düştü. Çocukların çığlıklarını duyan diğer apartman sakinleri hemen müdahale etti. Damla'nın ablası ve kardeşi de asansörden kurtarıldı.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Damla Akan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailesine teslim edilmek üzere adli tıp kurumunda otopsi işlemi yapıldıktan sonra, cenazesi memleketi Ağrı'ya gönderildi.

Olay anı, apartmandaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Damla'nın düştüğü yerden çıkartılma anı ve binadaki insanların yardım etme çabaları görülebiliyor. Binanın yöneticisi Nizam Demir, "Asansör 4. ve 5. katlar arasında mahsur kalmış. Üç kardeş aynı anda asansördeymiş. Bir çocuk maalesef boşluğa düşmüş. Diğer çocukları ise eşim kurtarmış" şeklinde açıklamalarda bulundu.