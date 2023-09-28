Ali Yavuz (38) isimli şahıs, boşanma aşamasındaki eşi Medine Yavuz'u (35) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Bu korkunç saldırıda çocukları İsa (12), Berfin (16) ve Veysel Yavuz (18) ile yanlarında bulunan komşularından Zeynep Toz (33) da yaralandı. Olayın ardından kaçan Ali Yavuz, evin yanındaki cami avlusunda tüfekle intihar etti.

Olay, Kanalıcı Mahallesi'nde gece geç saatlerde gerçekleşti. Ali Yavuz'un psikolojik sorunları olduğu iddia ediliyor ve boşanma sürecinde olan eski eşi Medine Yavuz'un evine gitmesiyle bir tartışma başladı. Bu tartışmanın sonucunda Ali Yavuz, evde bulunan av tüfeğiyle eşi ve çocuklarına ateş açtı. Ne yazık ki, saldırı sonucu Medine Yavuz hayatını kaybetti, İsa, Berfin ve Veysel Yavuz ile evde bulunan komşularından Zeynep Toz yaralandı.

Gaziantep'te yaşanan trajik bir olayda, Ali Yavuz, olay yerinden kaçarak gittiği cami avlusunda tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Ancak, İsa ve Veysel Yavuz'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.