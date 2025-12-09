AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı tarafından Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda partililerin yoğun katılımıyla İlçe Danışma Toplantısı düzenlendi.

Programa AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, teşkilat üyeleri ve partililer katıldı. Toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Pazaryeri’nin geleceğine yönelik önemli değerlendirmeler yapıldı. Açılış konuşması yapan AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, teşkilatın çalışma temposunu, sahadaki karşılığını ve önümüzdeki dönemin yol haritasını değerlendirdiklerini belirterek, "Pazaryeri her zaman olduğu gibi bugün de güçlü bir birliktelik ortaya koydu" dedi.

"AK belediyecilik ile Pazaryeri kazanmaya devam ediyor"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, hükümet yatırımları ve ilçe belediyesinin tamamlanan ile devam eden projelerine dikkat çekti. Tekin, "AK belediyecilik, yalnızca bir yönetim anlayışı değil; eser ve hizmet siyasetiyle milletine hizmet etmeyi ilke edinmiş bir anlayıştır. Son 23 yılda AK Parti iktidarıyla birlikte Pazaryeri’mize değer katan birçok proje hayata geçti. Tamamlanan 105 konutluk TOKİ projesi, hemşerilerimizin modern ve güvenli yaşam alanlarına kavuşmasını sağladı. Bunun yanında 100 konutluk yeni TOKİ projesi için çalışmalar aralıksız şekilde devam ediyor. İçme suyu problemi yaşayan ilçemizde Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlatılan sondaj çalışmaları hızla sürüyor. Ayrıca Dereköy Barajı’ndan ilçemize su getirilmesine yönelik proje de ilerliyor. Çok yakında Pazaryeri içme suyu sorununu köklü şekilde aşmış olacak" dedi.

Başkan Tekin, teşkilat ile uyumlu çalışmanın önemine değinerek, "Birlik oldukça güçlüyüz. Güçlendikçe Pazaryeri kazanıyor, Bilecik kazanıyor" ifadelerini kullandı.