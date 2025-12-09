Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde, trafik yoğunluğunun yüksek olduğu Değirmenaltı Caddesi’nde yapılan denetimlerde 106 araç kontrol edildi. Sürücülere alkol testi, GBT sorgusu ve ehliyet-belge kontrolü yapıldı. Farklı ihlallerden toplam 26 bin 332 TL para cezası uygulandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Bölge Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü güvenliğini sağlamak, trafik ihlallerini tespit etmek ve muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla Değirmenaltı Caddesi’nde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde sürücüler tek tek durduruldu. Araçlarda bulunan kişilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, sürücülere alkol testi uygulanırken ehliyet ve ruhsat belgeleri incelendi. Ekipler aynı zamanda araçların teknik uygunluklarını da kontrol etti.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, uygulamada toplam 106 araç durduruldu. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere çeşitli maddelerden 26 bin 332 TL idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kentin ana arterlerinde ve yoğun bölgelerinde denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, sürücülere, "Trafik kurallarına uymaları gerektiği" çağrısı yaptı.