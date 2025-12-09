Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesinde yürütülen taekwondo antrenmanları aralıksız sürüyor.

Taekwondo sporcuları temel teknikler, denge, koordinasyon, hız ve güç odaklı kapsamlı bir eğitim sürecinden geçiyor. Antrenmanların disiplinli bir şekilde sürdürüldüğü programda sporcuların fiziksel ve teknik gelişimlerinin yakından takip edildiği kaydedildi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, uzman antrenörler eşliğinde yürütülen çalışmaların verimli bir şekilde devam ettiğini belirterek sporcuların önemli bir gelişim gösterdiğini ifade etti.

Ramazan Demir, "Gençlerimizin sporla büyümesi ve disiplinli bir eğitim sürecinden geçmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.