Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Hakime Pala Gürel, 15 yıldır yaptığı binlerce resmi annesinden kalma evinde sergiliyor. Kartonlara, ağaç ile taş parçalarına ve kağıtlara çizdiği binlerce resimle evini kaplayan Gürel'in tek tutkusu gördüklerini ve yaşadıklarını resimlere aktarmak.

Ayvacık ilçesine bağlı 20 haneli Söğütlü köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan 74 yaşındaki Hakime Pala Gürel, çocukluğundan bu yana büyüklerinden dinlediği hikaye ve masallar ile hayatında gördüklerini ve yaşadıklarını resmedip annesinden kalma evinin her köşesine yerleştiriyor.

Okuma ve yazması olmayan Hakime Pala Gürel'in resim tutkusu görenleri hem şaşırtıryor hem de duygulandırıyor. İlçeye 4 kilometre uzaklığındaki Söğütlü köyünde yaşamını küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile sağlayan Gürel'in dostları çizdiği resimler oldu. 15 yıl önce kalem ve boyaları ilk kez eline alan Gürel, yıllardır yaşadıklarını ve gördüklerini resimlere aktarıyor. Çocukluğunda dinlediği masalları da resimlere aktaran Gürel'in evindeki resimleri görenler de bu masalları Hakime Gürel'den dinleyebiliyor.

Resim tutkusunun ilk olarak Umre'den döndükten sonra başladığını ifade eden Gürel, 'Umre'ye gidince Kabe'ye aşık oldum. Hiç kalemi eline almayan insan olarak oradan döndükten sonra Kabe'yi çizdim. İlk yaptığım resim de bu oldu' dedi.

Resim yaptıkça resim ve çizim yapmayı sevdiğini fark eden Gürel, 'Resim yaptıkça resim yapmayı çok sevdiğimi fark ettim. İstanbul'a gittim. Oradaki gördüklerimi de resmetmeye başladım. İstanbul'da gördüğüm camileri çizdim' diye konuştu.

Kartonlara, Ağaç ile Taş Parçalarına ve Kağıtlara Resim Çiziyor

İlk olarak kağıt parçalarına resim çizen Gürel, ardından resim çizime uygun birçok maddeye de resim çizmeye başladığını söyledi. Gürel, 'Çizimlerimi kağıt üzerine, karton üzerine, taş parçalarının üzerine, ağaç kabuklarının üzerine çomaklara resim çiziyorum. Tahtaymış, taşmış resime uygun herşeye çiziyorum. Yine evime ve kapılara da bu çizimi yapıyorum. Resim çizmeyi çok sevdiğim için böyle yapıyorum. Kaç tane resim yaptığımı bilmiyorum. Binlerce olmuştur. Çizdiğim resimleri üst üste koydum. Bir yerde biriktirmeye çalıştım, olmadı. Sonra evimi müze gibi yaptım. Her yerini çizdiğim resimlerle doldurdum. Evimin bu tarafında annem yaşıyordu. Öte yanda ben yaşıyordum. Annem vefat edince bu tarafı müze gibi yaptım. İsteyen de gelsin görsün' dedi.

Üzüldüğünde ve Sevindiğinde İlk Yaptığı Şey Resim Çizmek

Üzüldüğünde ve sevindiğinde bunu resimlerle paylaştığını ifade eden Gürel, 'Çok sevindiğim veya çok üzüldüğümde bunu geçirmek için resim yapıyorum. Çok gezmeyi sevmem. İnsanlarla dedikodu da yapmam. Dağlara giderim. Doğayı incelerim. Meyveleri ve hayvanları incelerim. Kaç türlü ağaç var? Kaç çeşit yılan var, hayvan var? Buna bakarım. Bunu da resmederim. Yaptığım resimlerin hemen hemen hepsinin bir hikayesi var' dedi.

Gürel, çizdiği resimlerin ilçeye ve köye gelenlerin ilgi gösterdiğini belirterek, resimlerini bazen de sattığını ifade etti.