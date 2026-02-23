Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde göreve yeni başlayan din görevlileri için sarık ve cübbe giydirme merasimi düzenlendi.

İlçeye atanan hocaların mesleki heyecanına ortak olmak ve görevin manevi sorumluluğunu vurgulamak amacıyla gerçekleştirilen programda Çan İlçe Müftüsü Ergün Çelik, yeni meslektaşlarına sarıklarını takıp cübbelerini giydirerek, yeni görev yerlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Program, yapılan duanın ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.