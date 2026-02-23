Çanakkale'nin Çan ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, geleceğin ustaları ve teknisyen adaylarını trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Trafik bilincini artırmak amacıyla düzenlenen eğitimler kapsamında, Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine yönelik geniş kapsamlı trafik güvenliği ve motor kullanımı semineri verildi. 442 öğrencinin katıldığı seminerde kask kullanımının hayati önemi, koruyucu ekipmanların seçimi ve trafikte farkındalık konuları işlendi. Trafik polisleri, yaşanmış kazalardan örnekler vererek kurallara uymanın bir tercih değil, zorunluluk olduğunu hatırlattı. Ekipler, trafik güvenliğini sağlamak ve kaza oranlarını minimize etmek adına bu tür eğitim faaliyetlerinin eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceğini belirtti.