Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelede kararlılıkla ilerlediklerini vurgulayarak, “Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Son iki haftadır süren operasyonlarda;

1 ton 50 kilogram uyuşturucu madde ,

, 13 milyon 835 bin 786 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca, 2 bin 795 şüpheli gözaltına alındı.

Yerlikaya, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, 4 bin 192 ekip, 10 bin 480 personel, 47 hava aracı ve 98 narkotik dedektör köpeğiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonların, aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep ve Bursa’nın da bulunduğu 77 ilde eş zamanlı olarak düzenlendiği açıklandı.