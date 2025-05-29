Etkinlikler, Eskikaraağaç, Fadıllı, Gölyazı, Karaoğlan ve Dorak mahallelerinde gerçekleştirilecek olup, katılımcılar doğayla iç içe planlanan çeşitli programlarla buluşacak.

Leyleklerin göç rotası üzerinde yer alan önemli duraklardan biri olan Eskikaraağaç Leylek Köyü başta olmak üzere birçok mahallede atölyeler, etkinlikler ve doğa yürüyüşleri düzenlenecek.

Etkinlik alanlarına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla, 31 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde BursaRay Üniversite İstasyonu ile Eskikaraağaç arasında ücretsiz otobüs seferleri sağlanacak;

Üniversite Kalkış: 09.00 - 12.00 - 15.00 - 17.30

Eskikaraağaç Dönüş: 10.30 - 13.30 - 16.30 - 22.00

Ayrıca 1 Haziran Pazar günü Karaoğlan Mahallesi’ne de ek bir otobüs seferi gerçekleştirilecek:

Üniversite Kalkış: 11.00

Karaoğlan Dönüş: 16.00